Ana Obregón revela más detalles sobre su trato con Aless Lequio: "Me mandaste las magnolias que tanto me gustan"

Ana Obregón continúa ajena a cualquier crítica que pueda rodearla. Desde el nacimiento de su nieta Anita, la presentadora ha recuperado la ilusión de vivir y así lo demuestra a través de sus redes sociales.

Su cuenta de Instagram está plagada de fotografías de la pequeña y muestra a sus seguidores cada paso de su crecimiento y evolución, cada cosa que aprende, cada primer momento que comparten... Esta vez, Obregón confesaba que Anita le ha devuelto la ilusión por la primavera y sus colores.

"Nuestra primera primavera juntas", escribía la presentadora junto a un carrusel fotográfico en el que mostraba su paseo junto a su nieta y vestidas a juego. "Volver a vivir la primavera, que tanto tenía olvidada a través de los ojos de Anita", continuaba Ana Obregón.

En este pequeño texto ha dejado ver que Aless Lequio también pensó en ella cuando le pidió a su madre, en palabras de la presentadora, que tuviera descendencia con su genética: "Gracias Aless, qué regalo me has hecho y cuanto me querías al pedirme que Anita viniera al mundo. Os amo infinitamente a los dos. Está tan cerca el cielo… Me mandaste las magnolias que tanto me gustan".

Recuerdo presente

El pasado mes de marzo estuvo lleno de emociones para Ana Obregón. En primer lugar, celebraba otro año más la pérdida de su hijo, y unos días más tarde el primer cumpleaños de su nieta. Estas son las palabras que Ana Obregón escribía sobre su hijo: "Si hubiera que poner un nombre a esta foto, la llamaría “esperanza”. Era abril del 2018, en el Village de Nueva York, creo que nunca la publiqué.

Para la presentadora sigue siendo muy difícil vivir sin su hijo: "No pudo ser... y duele tanto que no existen las palabras para describir este dolor y la inmensa impotencia de una madre o un padre cuando no pueden salvar a su hijo. Eres el amor de mi vida".