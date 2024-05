Paz Padilla se sincera sobre su estado de salud actual tras su adicción: "Si llego a la vejez..."

Paz Padilla ha vuelto a demostrarle a sus seguidores, igual de franca que siempre, lo importante que es cuidar la salud de uno mismo. La presentadora televisiva se encuentra en pleno tratamiento para mejorar la salud de sus pulmones como consecuencia de un vicio que arrastró durante años: fumar.

La presentadora de televisión comenzó a fumar con 25 años y, a pesar de no haber iniciado siendo tan joven, arrastra a día de hoy los efectos adversos. Cabe destacar que Padilla dejó de fumar hace ya 15 años después del fallecimiento de su padre de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Con este hecho presente, Paz Padilla advierte a sus seguidores de lo que les espera si están metidos en ese mal vicio, aunque tengan buenos hábitos (como es su caso): "Tenéis que dejarlo cuanto antes. Ahora reslulta que tengo que hacer unos ejercicios de respiraciones para recuperar la capacidad pulmonar que perdí con el tabaco".

Cuenta la presentadora que debe hacer esos ejercicios dos veces al día dos veces "hasta que me haga la prueba y a ver si lo he recuperado". ¿Y cómo hace estos ejercicios? Pues con un aparato específico que le ayuda en el fortalecimiento de los músculos de la caja torácica. "Hace quince años que dejé de fumar y hago deportes todos los días, y aún así... Os recomiendo que os hagáis la prueba y que si fumáis lo dejéis cuanto antes, porque sino vais a acabar como yo. Esto lo hago para que cuando llegue a la vejez, si es que llego, no tener que hacerlo con una bombona de oxígeno".

Paz Padilla contó su experiencia a sus seguidores para aquellos que requieren de un ejemplo: "Cuando yo tenía 25 años empecé a fumar por la tontería. Ahora tengo 54, y tenía 34 años cuando decidí dejar de fumar. Me ayudó el médico y en aquel momento utilicé los parches, siempre pensando si me iba a cambiar el humor, o si iba a engordar... El médico me puso los parches y fue bastante fácil. Mi padre murió de esta enfermedad que no quiero deciros cómo es de tremenda y un día mis hermanos y yo decidimos dejar de fumar todos".