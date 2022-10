A muchos de nosotros, al envejecer, nos gustaría parecer un poco más jóvenes. Y esto es la naturaleza humana básica. Sabemos, de hecho, que la mayoría de la gente quiere parecer más joven. Y, para conseguirlo, podemos recurrir a varios artificios. Entre ellos, el cabello puede ser un gran aliado. De hecho, el corte adecuado podría dar a nuestro look un aire ligero, nítido y decididamente juvenil.

Así pues, acabamos de subrayar que un corte de pelo adecuado puede marcar una gran diferencia. De hecho, el pelo que decidimos llevar puede cambiar completamente nuestro aspecto. Y, en particular, puede hacerla más juvenil si la aprovechamos al máximo. Si queremos ser atrevidas y salirnos completamente de la norma, podemos optar por un estilo andrógino que podría transformar por completo nuestra figura. Pero si, por el contrario, preferimos un estilo más sobrio, entonces hay un peinado en particular que definitivamente podría hacer el truco.

El corte de pelo realmente chic y alegre que nos quitará años de encima

Así que, como hemos visto, los cortes de pelo pueden transformar definitivamente nuestro rostro. Y un estilo que nos puede sentar bien y hacernos parecer más jóvenes es el Micro Bob de estilo francés. En este caso, hablamos de un corte de pelo corto que todo el mundo solicita para la temporada de otoño de 2022. El corte en cuestión no sólo da a nuestro cabello un volumen muy notable, sino que además enmarca el rostro a la perfección. Además, el estilo simétrico que aporta, combinado con las ondas, enmarcará nuestro rostro a la perfección.

El Micro Bob francés es, por tanto, un corte de pelo que puede transformar realmente nuestro look. Gracias a su línea alegre, también aligerará la figura, dándonos un aire decididamente juvenil. Pero ciertamente no es el final de la historia. El corte del que hablamos es también muy versátil. Y esto significa que podemos elegir entre diferentes versiones. En particular, podemos divertirnos con el flequillo, dependiendo del estilo que queramos conseguir. Por ejemplo, podemos optar por un flequillo de cortina, que dará aún más luz al rostro. O, si queremos un look más incisivo, podemos probar con un flequillo completo, que nos cubra toda la frente. Lo llevemos como lo llevemos, ahora sabemos que es el peinado brillante que está de moda y que hará que nuestro rostro parezca decididamente más brillante y joven.