¿A quién no le gusta la miel? Es un alimento que prácticamente todo el mundo tiene en casa y que puede utilizarse para muchos fines. Además de en la cocina para preparar sensacionales delicias dulces y saladas, se puede utilizar contra el dolor de garganta, las quemaduras solares y mucho más.

Muchos no saben que también es un increíble y eficaz aliado de belleza, de hecho es la base de muchas mascarillas faciales y capilares. Puedes encontrar muchas en el mercado, pero con unos pocos ingredientes naturales también puedes hacer increíbles compresas y mascarillas en casa con tus propias manos.

Además, es muy fácil de digerir, da una energía increíble y aporta al organismo propiedades expectorantes y emolientes muy importantes. Siga leyendo en los párrafos siguientes para saber más sobre las muchas propiedades de la miel: es un alimento que nunca caduca. Especialmente durante las estaciones más frías, caracterizadas por temperaturas muy bajas, el consumo de miel puede hacer verdaderos milagros. De hecho, a menudo es capaz de frenar los primeros síntomas de las molestas dolencias estacionales. ¿Tiene un tarro en su estantería desde hace mucho tiempo y ni siquiera recuerda cuándo lo compró? En este caso, es normal preguntarse si todavía es posible consumirlo o si puede haberse echado a perder. Quizá no lo sepa, pero este alimento casi nunca se estropea, de hecho su composición química lo hace "eterno", es decir, que nunca caduca. La miel tiene un contenido muy bajo en agua y un alto grado de acidez, por lo que apenas es atacada por bacterias y microbios. Además, si se conserva correctamente, ni siquiera se forma moho y se mantiene perfecta durante años.

Para almacenarlo correctamente, hay que prestar atención a algunas precauciones sencillas pero indispensables. ¿Cuáles son? Hay que asegurarse de que el tarro esté siempre perfectamente cerrado y hay que guardarlo en un lugar seco donde no esté expuesto a la luz, el aire y la humedad. Con el paso del tiempo, puede ocurrir que cristalice, es decir, que aparezcan formaciones granulosas, más azucaradas y sólidas. Sin embargo, se trata de un proceso completamente natural que no debe preocuparle en absoluto. De hecho, no compromete ni su sabor ni su eficacia.

Como ya se ha mencionado, la miel no sólo es milagrosa contra los dolores de garganta y las afecciones de las vías respiratorias altas, sino que puede utilizarse para muchos otros fines útiles que mucha gente desconoce. Entre otras cosas, también es buena para el corazón. Este preciado alimento es también un secreto de belleza porque nutre increíblemente el cabello y purifica la piel. Basta con hacer una simple búsqueda para descubrir de cuántas formas eficaces puedes utilizarlo. Una vez que las hayas descubierto, no podrás prescindir de él porque te permite conseguir resultados verdaderamente locos que te sorprenderán.