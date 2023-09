Aunque muchas mujeres prefieren llevar el pelo largo, hoy en día está de moda el pelo corto. Prueba de ello es el bob, un peinado atemporal que se presenta en diferentes salsas cada vez. Este año, una variante especialmente estilosa parece estar haciéndose un hueco en las pasarelas. Lo vimos brillar en primavera y también nos acompañará con estilo este otoño. Se trata del bob caro, que sorprenderá a todos por su acabado limpio y su precisión milimétrica.

El corte del momento da brillo al pelo, y hace perder años al carné de identidad. En su composición, no hay capas, ni adelgazamiento en las puntas. La atención maníaca a los detalles es la verdadera seña de identidad de este peinado realmente chic.

En el resultado final, el perímetro del bob se perfila entre la mandíbula y los pómulos, manteniendo un acabado perfectamente recto. Es un corte afilado y más bien cuadrado, que aprovecha al máximo cada centímetro del cabello para darle resplandor. Aunque atractivo por la sensualidad que desprende, el bob caro no es para todo el mundo. Aquellas a las que no les guste el mantenimiento frecuente o no tengan ganas de gastarse demasiado dinero en la peluquería deben tener cuidado. De hecho, la gestión de este bob no es tan sencilla. En concreto, es posible que tengamos que pedir cita en la peluquería cada seis semanas aproximadamente. No es un gasto baladí, estimando que de media se necesitan al menos 20 euros para un corte y la misma cantidad para un secado. En definitiva, tras desvelar el corte de pelo del otoño, parece de justicia informar sobre todos los aspectos.

Pero, ¿a quién le sienta bien el bob caro? Para saber si nos sienta bien, podemos atenernos a la regla de los 5,5 cm. En pocas palabras, debemos tomar las medidas de nuestro rostro. Si el punto de intersección entre el lóbulo de la oreja y la barbilla es inferior al valor de referencia, el corte nos sentará bien. ¿Y el color para sacarle partido? Podemos optar por un precioso marrón, muy popular en la época invernal. O bien, seguir el ejemplo de la supermodelo británica Jourdan Dunn y desatar el encanto del negro cuervo. Sea cual sea nuestra elección, no podremos evitar estar estupendas entre la multitud.

¿Cómo ahorrar dinero en la peluquería?

Sabemos que los gastos de peluquería pueden ser considerables. Para ahorrar al menos en la coloración, en lugar del tinte habitual podríamos optar por una solución casera: la henna. Se trata de un tinte natural que reaviva el cabello. Los productos más baratos del mercado rondan los 5 euros. Sin embargo, se suele conseguir un paquete por unos 10 o 12 euros.

Otra opción es peinarnos nosotras mismas en casa. Lo importante aquí es contar con las mejores herramientas.