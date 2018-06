La regla de oro que tienes que seguir en tu dieta para perder peso: el 80/20

En plena operación bikini los nutricionistas advierten de la necesidad de controlar la dieta. Hay que comer lo justo pero lo importante es que eso que comemos sea sano. Es decir: a la hora de intentar perder peso tenemos que cumplir un doble objetivo. Además de adelgazar tenemos que plantearnos también un cambio en nuestro modo de vida que nos sirva para hacer más ejercicio y para introducir novedades en nuestra alimentación que nos permitan ganar en salud. ¿Y cómo se puede combinar salud y pérdida de peso? Pues con una sencilla regla que los nutricionistas y otros expertos llevan años recomendando: la del 80/20.



Pero, ¿en qué consiste esta regla? Pues en concentrar entre un 80 y un cien por cien de tu dieta en alimentos sanos (frutas, verduras, agua, pescado o café) y sólo entre un 0 y un 20 de cosas menos sanas como galletas o comida rápida. Es decir: estar a dieta no significa que nunca te puedas comer una pizza o un menú de un hamburguesería. De hecho hay expertos que señalan que es bueno hacerlo de vez en cuanto para que el cuerpo no se acostumbre constantemente a que le falten calorías. Algunos (como ya te contamos en este artículo) llegan a decir que puedes comer todo lo que quieras siempre y cuando te muevas una vez que acabes de almorzar o de cenar.



Efecto "yo-yo"

En uno de sus últimos post el nutricionista Joel Torres (uno de los más seguidos en redes sociales) hace hincapié en esta regla 80/20 por la peligrosidad del "efecto yo-yo". "No sirve de nada perder 20 kilos si luego se van a recuperar", sentencia este experto.Los nutricionistas avisan que este 80/20 no es más que una política "de mínimos". Esto es: si quieres comer un 100 por cien de ensaladas, verduras y frutas dejando de lado en tu dieta todo lo demás la dieta será evidentemente más efectiva pero muchos son conscientes de que los seres humanos tenemos en general poca fuerza de voluntad para superar retos relacionados con la alimentación.Si quieres saber más en este artículo puedes ver los cinco alimentos que jamás debes probar si quieres perder peso (o ganar en salud alejando a los ultraprocesados de una forma definitiva). Pero también te recomendamos que repases (en este artículo) los beneficios de beber agua cuando estás haciendo una dieta . No sólo es importante lo que comas: también hay que fijarse en lo que bebes y alejar el alcohol.