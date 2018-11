La dieta de moda que nunca debes seguir para perder peso

Perder peso y ganar en salud es difícil pero se debe intentar. Los nutricionistas están de acuerdo en que todo cambio en tu forma de comer debe ir acompañado de un nuevo estilo de vida. Recuerda que lo importante es adelgazar de forma saludable, no hacerlo rápido. Que pierdas muchos kilos de forma muy precipitada sólo indica que algo estás haciendo mal. Perder peso tiene que significar una ganancia de salud y una lucha contra enfermedades cada vez más comunes como la obesidad y el sobrepeso. La dieta baja en fodmap es una de las que más se ha cuestionado últimamente y también es una de las que más interés ha generado en redes sociales y en internet en general. Este tipo de dieta excluye de tu alimentación productos que pueden provocar enfermedades como el colon irritable por lo que es muy aconsejable para quienes padecen de problemas gástricos pero no para el público en general. Los nutricionistas aseguran que en este caso estamos ante algo similar a las dietas sin gluten: son adecuadas (e incluso obligatorias) para personas sin gluten pero no para el público general.

Pero ¿qué es la dieta fodmap? Pues es aquella que es baja en Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos y Monosacáridos. En esta dieta tienes que comer menos fructosa o lactosa. De hecho muchos de los que siguen a rajatabla este tipo de dieta se alimentan sólo (o casi exclusivamente) de carnes sin procesar o pescados. Y eso no es sano según los expertos.

Para llevar una vida saludable y a la vez perder peso tienes que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar que el cambio más importante en tu modo de alimentarte debe ir encaminado a una vida más natural: tienes que dejar de lado los ultraprocesados y elegir la comida real (en este artículo te contamos qué es exactamente el movimiento del real food). También debes moverte más y cuidar lo que bebes: consume hasta dos litros de agua al día, duerme ocho horas y renuncia al alcohol. Esos son pequeños pasos que te pueden ayudar en tu objetivo a largo plazo y que no van a poner en ningún momento en peligro tu salud. ¿Quieres más ideas? Pues no dejes de consultar este artículo en el que te contamos los alimentos que puedes utilizar cuando, por ejemplo, tienes un bajón de azúcar en el trabajo y necesitas un tentempié para seguir trabajando.