Los cinco alimentos que te impiden perder peso y cómo sustituirlos

Seguro que muchas veces te has planteado qué tienes que comer para tener una mejor calidad de vida. Pues te traemos la respuesta. Hay alimentos cuyo abuso no es nada recomendable. Por eso para llevar una dieta equilibrada y lo más sana posible en este artículo te resumimos los cinco productos que tienes que dejar de consumir (al menos de forma regular) y los alimentos por los que los puedes sustituir para perder peso. Recuerda, no obstante, que adelgazar no puede ser un propósito en si mismo. Si emprendes cambios en tu vida tiene que ser, también, para verte mejor y cuidar mejor de tu salud y tu cuerpo.



Los refrescos azucarados

Cada vez hay más consumidores que renuncian a los refrescos azucarados. En cualquier bar te lo pueden decir: ya se venden más bebidas zero azúcar que las normales, algo impensable hace años. Sin embargo eso no es suficiente. Si lo que quieres es perder peso debes renunciar a todos los refrescos. ¿Cómo? Muy sencillo: cambiando tus hábitos. Si te acostumbras a comer y cenar con agua reducirás de forma sustancial las calorías que ingieres cada día. La pasada semana te contamos, además, cuatro bebidas (como el agua con gas) que puedes pedir en cualquier bar cuando sales a tomar algo y que tienen 0 calorías, por lo que te van a hacer estar aún más saludable. Aquí tienes el artículo si lo quieres repasar. Recuerda, por último, que el alcohol tampoco es positivo aunque una copita de vino al día tampoco te vaya a perjudicar. En este otro artículo te hablábamos, precisamente, de las bebidas que más engordan y las que menos.



El azúcar en general

Es, cada día más, el enemigo público número uno. En la sociedad española cada vez hay más personas obesas. ¿La razón? Entre otras que consumimos cada vez más ultraprocesados y menos comida real y que abusamos del azúcar. Está presente en muchos de los alimentos que comes por lo que es bueno que vayas renunciando poco a poco al "extra" que tomas cuando, por ejemplo, le echas azúcar al café o a las fresas. En este artículo te contamos hace días cómo puedes endulzar sin azúcar: hay tres especias que pueden ayudarte a conseguir el mismo sabor que este producto y que tienen 0 calorías. ¿Te animas a probar?



Los postres

En un bar son lo más caro del menú€ y en una dieta lo que más calorías suma. Por eso puedes cambiar el postre por fruta. Así conseguirás dos cosas: ingerir menos calorías y, además, cumplir con la tantas veces repetida norma de que hay que comer cinco piezas de fruta y verdura cada día. ¿Sabías que un postre de chocolate puede tener tantas calorías como 55 fresas? Ahí es nada.



El desayuno es (lo habrás oído mil veces) la comida más importante del día. Lo repiten cada dos por tres los nutricionistas y razón no les falta. ¿Sabes qué cuando por la mañana consumes bollos o galletas esos productos llevan un azúcar de absorción rápida que te hacen tener hambre a media mañana? Prueba a sustituir las galletas por un plátano con yogur. Prepara la mezcla la noche anterior y métela en la nevera. Tus desayunos ya no volverán a ser los mismos.



Los snacks de media mañana

Frutos secos con demasiada sal, palmeras de chocolate€ picar entre horas es, en no pocas ocasiones, lo que hace que no sigas la dieta. Por eso es recomendable que te lleves comida de casa al trabajo. Lo de comer entre horas puede ser otra buena excusa para mejorar tu salud: lleva una manzana o un plátano. Sentirás hambre o estarás agobiado en el trabajo y te lo acabarás comiendo. Menos calorías y más sano. No se puede pedir más.