Sanidad advierte a los alérgicos que "se abstengan de consumir" un producto de una conocida marca de cereales

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta informativa a través de su portal digital para informar a los consumidores alérgicos de que se ha detectado "de trazas de cacahuete en muesli con frutas procedente de España". "AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Madrid, relativa a la presencia de trazas de cacahuete no mencionado en el etiquetado del producto muesli con frutas".

Los datos del producto implicado son: Marca: MESTEMACH. Nombre del producto: MUESLI CON FRUTAS. Lotes: Lotes con las siguientes fechas de caducidad: 02/09/2020, 30/09/2020 y 15/11/2020. Peso: 750gr.

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición aseguran que se "ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) al objeto de verificar la correcta retirada del producto. Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los cacahuetes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo".

Además, desde la AESAN han querido asegurar que el consumo de este producto "no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores".



Los bizcochos que Sanidad ha pedido retirar de los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Extremadura, relativa a la presencia de avellana, soja y leche no declaradas en el etiquetado en productos de bollería fabricados en España. El pasado mes de noviembre la AESAN advertía de la presencia de trazas de soja no declarada en un fiambre de cerdo vendido en València y otras autonomías. Los lotes afectados de ambos productos son todos los elaborados hasta la fecha. Los productos afectados han sido fabricados en España y se han distribuido en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco y C. Valenciana (en este enlace te mostramos cuáles son los productos afectados).