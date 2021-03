Aunque parezca mentira el verano ya está a la vuelta de la esquina y con él la temida para muchos "operación bikini". Pero, no te preocupes. Todavía no es tarde para empezar a cuidarte y perder esos kilos de más. A la hora de adelgazar y querer llevar una rutina más saludable, hay una máxima que debes tener muy clara y que prácticamente siempre se cumple: no existen las dietas milagro. Es cierto que comenzar a perder esos kilos de más es un a rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio. La paciencia y el ser constante en la alimentación son dos pilares fundamentales en el camino al adelgazamiento (en este enlace te mostramos las tres claves para perder grasa de forma eficaz). Además, debes tener en cuenta que el hacer ejercicio es algo tan importante como comer bien. Ojo, esto no significa que debas pasar incontables horas corriendo sobre una cinta o máquina elíptica ni sacrificar tu tiempo de ocio en el gimnasio. Existen diferentes rutinas que puedes realizar sin salir de casa y con el que notarás increíbles resultados (en este enlace te hablábamos del ejercicio de moda al que cada vez se suma más gente para perder peso en apenas unos minutos).

No obstante, existe una fruta con la que podremos perder hasta cuatro kilos en solo un mes. Además, nos puede ayudar a prevenirnos de muchas enfermedades que por culpa del cambio de clima de estas fechas nos afectan de gran manera. La mandarina tiene muchos principios que nos ayudarán con nuestro hígado, al tener una alta concentración de Vitamina A, así como antioxidantes. La Vitamina C que también portan pueden prevenir las infecciones, el colesterol o la presión arterial. Además, son una buena arma para la pérdida de peso ya que además son saciantes. Se trata además de un gran antioxidante, ayuda a nuestra piel, lucha contra las arrugas, fortalece nuestro pelo e incluso retarda la aparición de canas. Además, con las mandarinas encontraremos un gran aliado en la lucha contra los resfriados de estos días y para perder peso después de los excesos del verano.

Los nutricionistas explican que si consumimos esta fruta siguiendo unos pasos determinados, lograremos lograr nuestro objetivo de bajar peso.

Lo primero que recomiendan es comenzar el día desayunando una infusión y una mandarina. A media mañana, si no entra "el gusanillo", lo ideal es tomar vaso de zumo de mandarina recién exprimido. A la hora de comer (y también en la cena) podemos tomar todas las mandarinas que queremos

En la merienda, se recomienda tomar algo de queso fresco, una infusión y una sola mandarina.

Es aconsejable sumar las mandarinas a nuestra dieta al ser una de las frutas más potentes de esta época del año. Las semillas de chía también pueden tomarse más de una vez al día, en desayunos o cenas, además de en batidos como este. (Aquí te dejamos algunos ejercicios para perder peso).