La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta del aumento del riesgo de ciguatera en Europa. AESAN ha informado que los casos de ciguatera han aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Te explicamos en qué consiste esta intoxicación alimentaria y cómo prevenirla.

¿Qué es la ciguatera? “Se trata de una intoxicación alimentaria causada por la ingesta de pescado contaminado con ciguatoxinas producidas por microalgas. Se trata de una enfermedad poco común, de bajo riesgo y difícil de detectar en el consumo de pescado porque este no presenta un sabor, olor o color concretos. Esta intoxicación alimentaria pasa totalmente inadvertida hasta que la toxina llega al organismo, es entonces cuando se manifiesta a través de diversos síntomas gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. Si la persona afectada por ciguatera no recibe tratamiento, los síntomas neurológicos pueden persistir y llegar a confundirse con los de la esclerosis múltiple”, tal y como informa la OCU.

“El pez que provoca la intoxicación alimentaria por ciguatera lo hace porque acumula unas toxinas resistentes al frío y al calor, lo que imposibilita su eliminación con procedimientos como la congelación o el cocinado. Si bien este animal habita normalmente en aguas cálidas de los arrecifes de coral, tales como el mar Caribe y los océanos Pacífico e Índico, en los últimos años ha aumentado su presencia en aguas templadas de Europa y América del Norte”.

Según explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición el motivo por el que hay más casos en Europa se debe a factores como “el aumento de viajes internacionales a países endémicos o el aumento de temperatura de las aguas como consecuencia del cambio climático o el aumento de importaciones de productos de países endémicos debido a la globalización del mercado”.

¿Cómo prevenir la ciguatera?

“Para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria por ciguatera, desde AESAN recomiendan a las personas que se encuentren en zonas de riesgo que: No coman pescados de gran tamaño, puesto que el peligro puede ser mayor. Eviten consumir vísceras, huevos, pieles y cabezas de pescado. Si se dedican a la pesca, no lo hagan en zonas sospechosas de estar contaminadas con microalgas. Estas advertencias deben tenerse en cuenta durante todo el año, ya que la intoxicación por ciguatera no es algo estacional”, informan.