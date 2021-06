Hace días te contábamos (en este artículo lo puedes leer) el increíble aumento de ventas que había experimentado un producto de origen natural y con muy pocas calorías al que muchos estaban recurriendo dentro de su particular "operación bikini". Se trata del edamame, un componente natural que muchos se llevan a la oficina o se toman a media mañana o a media tarde para conseguir caer en un déficit calórico con el que adelgazar.

Hay varios supermercados que lo venden congelado y que habían conseguido en los últimos meses un importante aumento en las ventas. Estos establecimientos han asegurado en las últimas horas a través de sus perfiles en redes sociales que ese alimento en cuestión se ha agotado en sus cadenas de supermercados y que hasta dentro de unos meses no podrán reponer.

Pero ¿cuáles son las ventajas de este alimento tan de moda? La primera de ellas es que es comida real. La tan cacareada "real food" (comida real en inglés) se está poniendo cada vez más de moda en redes sociales. Y no sólo para aquellos que quieren perder peso. Está claro que cambiando tu alimentación y dejando de lado los ultraprocesados vas a conseguir reducir el número de calorías que ingieres y, por lo tanto, vas a perder peso sin esfuerzo. Pero no sólo se vende por eso. La moda de la alimentación natural también está influyendo en esta moda. Cada vez más consumidores se unen a la necesidad de controlar más lo que comen y huyen de los ultraprocesados de la industria alimentaria. En este sentido el consumo de edamames puede sustituir el de bollos o galletas que muchos hacen cuando les entra la debilidad y el hambre en plena jornada laboral.

Pero no sólo tienes que tener en cuenta lo que comes. También tienes que hacer más deporte. O al menos moverte más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que tienes que dar como mínimo 15.000 pasos al día para estar en plena forma para evitar todo tipo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso o con la mala alimentación. Estar en forma no sólo es necesario para adelgazar. También lo es para poder conservar tu salud y no tener ningún tipo de problema asociado con el consumo excesivo de azúcar o de grasas. Esperamos que todos los trucos y consejos de salud te sirvan para llevar una vida un poco más sana y saludable.