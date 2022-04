Lo más seguro es que, al abrir el menú de tu smartphone, encuentres algunas de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial como WhatsApp, Facebook o Netflix, pero ¿alguna vez te has atrevido a explorar Google Play o la App Store? Aquí te dejamos algunas de las maravillas que nos ofrecen estas plataformas.

Strava

Esta aplicación deportiva, que puedes descargar tanto en tu smartphone como en tu reloj GPS, te permite guardar y analizar tus entrenamientos, pero no solo es válida para runners, si haces ciclismo, natación, crossfit, yoga… eres senderista o simplemente te gusta el ejercicio y llevar una vida saludable, esta app también es para ti. Además, es una red social donde puedes compartir todos tus recorridos con familiares y amigos, subir fotos, añadir texto… el GPS permitirá registrar la ubicación del recorrido junto con los tiempos y ritmos que hagas. Otra de las posibilidades es seguir a otros deportistas y acceder a la clasificación por tiempos de los tramos por los que has pasado, lo que sacará tu lado más competitivo y te animará a luchar por el premio Local Legend que ofrece esta app.

BeReal

¿Cansado del postureo de Instagram? BeReal es la red social más auténtica del momento. Con esta aplicación podrás compartir contenido con tus seguidores, pero no cuando quieras: cada día, en un momento diferente, la app te enviará una notificación y tendrás dos minutos para subir una foto capturada en el momento, con o sin ubicación, de forma pública o privada, que se borrará cada 24 horas. ¡Quién iba a decir que compartir una foto sería una experiencia tan emocionante!

Tandem

Si quieres aprender a hablar un idioma extranjero como un nativo, esta es tu app. Tandem nos facilita conocer y hablar con personas para mejorar nuestras competencias orales y escritas en uno de los más de 150 idiomas que nos ofrece. Para ello, responderemos a unas preguntas rápidas como cuáles son los temas de conversación que nos interesan, el nivel de conocimiento que tenemos en el idioma y la edad o el género de las personas con las que deseamos hablar ¡así de fácil!

Too Good To Go

Ahorrar dinero y decir no al desperdicio alimentario son algunos de sus objetivos. Too Good To Go ofrece a supermercados y restaurantes la posibilidad de cambiar el destino final de los excedentes diarios que irán a la basura, para venderlos hasta tres veces más baratos, con packs de una media de presupuesto situada entre los dos y cinco euros, como Alcampo, que oferta productos a cuatro euros que originalmente valían el triple, la única condición que deberás tener en cuenta es el horario de recogida establecido para cada producto.

Aprovecha la tecnología para aprender un nuevo idioma, ahorrar dinero o ayudar al planeta y anímate a compartir tus sesiones de ejercicio o rutas o las fotos más auténticas ¿a qué esperas?