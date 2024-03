Cómo hacer que el WiFi de casa vaya más rápido: un problema que se soluciona sin instalación.

De una red WiFi solemos esperar una conexión rápida sin cortes ni interrupciones. No obstante, en una casa, por ejemplo, cada vez tenemos más dispositivos conectados que demandan más ancho de banda y mínimas latencias. Lo que ocurre es que no siempre disponemos de la mejor conexión debido a la falta de cobertura, ya que en la mayoría de los casos recurrimos a enlaces inalámbricos basados en tecnologías WiFi porque son más sencillos de instalar y no hay que poner cables por toda la casa.

Esto hace que el rendimiento sea menor y, por lo tanto, no haya la conexión deseada en todos los rincones de la casa. Los problemas más comunes de una conexión WiFi tienen que ver con la velocidad de la misma, con que falle y nos quedemos sin conexión, con el router y con la calidad y potencia de la señal. A continuación intentamos dar solución a todos estos problemas.

En una casa puede haber demasiadas interferencias y obstáculos (paredes, ventanas, electrodomésticos, muebles, etc.) que pueden impedir que la señal WiFi llegue con calidad y potencia a todas las habitaciones. Todo dependerá de dónde coloquemos el router. Cuanto más lejos coloquemos el router de las habitaciones a las que queramos llevar la cobertura, menor será la velocidad y la calidad de la conexión. Pero si esto no funciona, puede haber una segunda solución.

Instala un amplificador WiFi puede arreglar los problemas derivados por la distancia. Si la señal de vuestra WiFi es muy débil siempre podéis echar mano también de esta opción. Los amplificadores mejoran la calidad en los lugares donde la cobertura es muy pobre. Estos detectan la red WiFi que tenemos funcionando, copian sus parámetros más importantes como el identificador de red y los protocolos de seguridad y crean una nueva señal con el máximo de potencia para ampliar la cobertura. Su instalación es tan sencilla como enchufar el aparato en la habitación donde tengamos poca señal.

El problema puede ser del propio router, por lo que tendrías que contactar con tu operadora para que te lo cambie. También puede deberse a que no hay suficiente ancho de banda. Si en ese momento estáis varias personas conectadas y usando distintos dispositivos (portátiles, móviles, televisores, etc.) es probable que la velocidad de conexión WiFi se haya reducido por la cantidad de aparatos conectados. La única solución es desconectar alguno de ellos que no se esté usando para que vaya más rápido.

Estos son algunos de los trucos con los que hacer que el WiFi vaya más rápido. Existen más formas de sacarle el máximo rendimiento a la conexión internet, pero ya se estaría entrando en el terreno de la programación o tener que modificar el router. Pasos que son más avanzados y que si no se sabe lo que se está haciendo, se puede acabar por destrozar el dispositivo.