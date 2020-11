En las oficinas de Sony, sus ejecutivos no saben si juegos como 'The Elder Scrolls VI' y 'Starfield' llegarán a PS5. En unas recientes declaraciones, Jim Ryan, jefe de división de PlayStation, reveló que la decisión sobre las plataformas de destino de ambas producciones está en manos de Microsoft, el nuevo propietario de Bethesda. Recordar que hace unos meses la casa de Redmond adquirió por 7.500 millones de dólares Zenimax Media, matriz y administradora de Bethesda. Después de la adquisición, Microsoft es la que decide las plataformas en las que se lanzarán los juegos del estudio.

"Es una decisión que no está en nuestras manos, esperemos a ver qué pasa", explica el ejecutivo. En los últimos meses, los miembros de la división Xbox han insinuado que la llegada de 'The Elder Scrolls VI' a PS5 es "una posibilidad", pero no se ha llegado más allá. Phil Spencer, que dirige la división, asegura que la exclusividad se decidirá "caso por caso", pero que no pretende "quitarles juegos a otros jugadores." La semana pasada, el director financiero de Xbox, Tim Stuart, concedía una entrevista en la que proporcionaba más detalles sobre el tema. Según el directivo de Microsoft, la compañía no tiene intención de eliminar juegos de PlayStation, pero los próximos lanzamientos de Bethesda "funcionarán mejor o llegarán antes" a Xbox.

Si bien el asunto está lejos de resolverse, algunas de las grandes novedades del sello ya aparecen en el catálogo de Xbox Game Pass, como 'DOOM Eternal', nominado a juego del año. No se puede negar que existe la posibilidad de quedarse sin Elder Scrolls VI en PlayStation, pero también es cierto que Microsoft está cumpliendo rigurosamente con los contratos previos de Bethesda y 'Deathloop', por ejemplo, llegará el próximo año, primero a PlayStation 5.