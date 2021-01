"La evolución es mala y preocupante". Con estas palabras anuncia Melania Álvarez García, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, lo que está a punto de suceder en Asturias. El Principado prepara nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus. La intención es "actuar con anticipación para que no nos trague la tercera ola." La Consejería de Salud lleva días preparando "un paquete de medidas rigurosas, contundentes y proporcionadas con la situación actual". El gobierno regional las anunciará mañana "como muy tarde" para aplicarlas a partir de la semana que viene. A falta de más datos, desde el Principado aclaran que no son "medidas extraterrestres que no se hayan puesto en marcha antes". También matizan que tratarán de crear el "menor perjuicio económico".