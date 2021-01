“Necesitamos llegar a una inmunidad muy alta y no se conseguirá hasta que no haya una vacunación mayor. Y eso, con la planificación que tenemos, no se conseguirá hasta mayo o junio en Asturias. Por eso pedimos a la población que mantenga las medidas especiales de contención del virus”. Concepción Saavedra, gerente del Servicio de Salud del Principado, ha hecho esta previsión en la comparecencia de hoy para actualizar la situación epidemiológica y de las hospitalizaciones en Asturias.