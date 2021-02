"El criterio de vacunación fue la vulnerabilidad y la probabilidad de riesgo de exposición", indicó Saavedra, quien al ser preguntada por Sara Álvarez Rouco (Vox) por qué se vacunó antes personal que no está en atención directa a pacientes respondió que "se vacunaron unidades completas, que incluían no solo enfermeras sino también auxiliares y administrativos en función del criterio de prevención de riesgos laborales". El consejero de Salud, Pablo Fernández, aseguró que "no es admisible que haya tratos de favor que no consentiremos".