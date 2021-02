Día Internacional del Cáncer Infantil: La historia de lucha de Kamila Medina: "La enfermedad es dura pero trato de convivir con ella"

La familia de Kamila Medina se mudó cerca del HUCA para poder estar más cerca de los médicos que atienden a su hija. La pequeña Kamila, que está a punto de cumplir 14 años, fue operada con siete años de un tumor cerebral que se reprodujo tres años después. La enfermedad afectó a su vista y desde el diagnóstico su vida transcurre entre los tratamientos en el hospital y los estudios. "Me esfuerzo mucho porque no quiero quedarme atrás", explica. Su sueño es ser cantante o veterinaria para "llevar una vida mejor". Sus padres han aprendido a convivir con la enfermedad de su hija. "No te queda otro remedio, o haces esto o no vives".