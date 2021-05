"Teresa era una mujer muy buena. Más buena que el pan. Todo el mundo en Caleao tiene un disgusto enorme por lo que le ha pasado". La congoja se instaló esta mañana en Laviana y también en la localidad casina de donde era oriunda Teresa Aladro Calvo, la mujer mujer asesinada esta madrugada en un piso de la calle Puerto de Tarna, en Pola de Laviana. Teresa es la víctima número 31 de la dramática estadística de la violencia de género. Medio centenar de personas salían a la calle esta tarde en Oviedo convocadas por la plataforma Mujeres de la Escandalera. "Queremos dar mucha visibilidad a la lucha la violencia de género, hasta que el gobierno no se involucre, no vamos a conseguir nada, no se nos mata se nos asesina", ha explicado Flor Tejo. "Nos concentramos aquí cada vez que hay un asesinato o una violación, queremos ser el grito de las que no tienen voz".