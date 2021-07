En las últimas cuatro semanas la incidencia en adolescentes ha subido más de 1.400 puntos, pero afortunadamente empieza a estabilizarse. En zonas como el País Vasco es donde hay más jóvenes contagiados, y en Navarra y La Rioja la incidencia en adolescentes supera los 2.400 casos. Los veinteañeros no se quedan atrás. Navarra supera los 3.000 puntos de incidencia y en Galicia siguen tomando medidas. Preocupación entre los padres porque ahora son ellos los que se están contagiando. Se estabiliza la incidencia entre los jóvenes y empieza a subir en mayores de 40. El coordinador COVID del Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, ha querido enviar un mensaje a los jóvenes diciendo que “en los hospitales está ingresando gente joven y la gente no vacunada. Y la gente más grave y la que está en la UCI son principalmente personas no vacunadas. Somos una sociedad madura como para no tener que esperar a que nos prohíban cosas para actuar”.