Sergio Alcántara Roth, responsable del Centro de Investigación e Innovación de TK Elevator en Gijón, habló hoy de la labor que realiza la entidad en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. En encuentro se enmarca dentro de la I Semana de la Innovación, que organiza el periódico con el patrocinio del Banco Sabadell, Ontier, el Ayuntamiento de Siero y el Principado. La iniciativa está subvencionada por el Gobierno autonómico, al igual que las jornadas de la VIII Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA, que se celebraron en abril. "Estamos pasando de tener ascensores conectados a ascensores cognitivos y eso va a cambiar la forma de usar estos elemento", explicó. En la tercera jornada, además de Sergio, Alcántara intervino Juan Carlos Menéndez, jefe de Soluciones Digitales en TK Airport Solutions, que detalló las nuevas tecnologías aplicadas a la conducción de pasarelas de embarque de pasajeros en aeropuertos. "No podemos dejar de innovar, al final si dejas de innovar pierdes muchos años. Hay innovaciones que no van a avanzar y van a quedar aparcadas en un cajón pero con que haya una que funcione ya es suficiente para que el proceso no se detenga"

La I Semana de la Innovación continuará este jueves con el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS), donde participarán el director de la fundación CETEMAS, Juan Majada; y Elena Canga Líbano, investigadora del área de Geomática en la fundación CETEMAS.