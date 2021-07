En el programa La última cena Padilla le preguntaba a Isa P por su madre y la joven no ha podido reprimir las lágrimas. "Me emociono porque me gustaría que estuviera aquí". Isa no tiene ningún problema con su madre, pero toda la pelea con su hermano la pone en una situación incómoda. "No quiero ponerme a llorar aquí", se sinceraba Isa mientras Paz le preguntaba: "¿No crees que ella te va a coger el teléfono?". Isa sabía que su madre no le contestaría: "Es que no me va a coger el teléfono. Si hubiera estado la cosa bien me hubiera encantado hablar con ella. Está la cosa mal. Ya sabéis que en realidad no es na cosa mía, es de mi hermano. Pero mi madre cuando se enfada, se enfada con todos y también se enfada conmigo, pero bueno".