La ex de Antonio David Flores ha dejado atrás los malos tiempos y se ha dejado ver disfrutando de la Feria de Málaga, presumiendo de hija, Lola, y de los que también considera hijos suyos: Rocío Flores y su hermano David. La sevillana despliega sonrisas y buen rollo con sus niños. Un ambiente familiar del que ha disfrutado especialmente la hija mayor de Antonio David Flores. La joven, muy activa en redes sociales, ha mostrado emocionada una imagen de "su bebé. La nieta de "la más grande" también ha querido desmentir la relación especial que la une a uno de los amigos de su círculo mas íntimo. "A mucha gente se le olvida que existe la amistad entre hombres y mujeres, siempre me he llevado mejor con los hombres", desvela en un post que es toda una declaración de intenciones de la joven sobre las imágenes que puedan aparecer en un futuro cercano.