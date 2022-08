Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz asturiana ha mostrado en varias ocasiones su capacidad para convertir en objeto de deseo los estilismos que ha lucido estas vacaciones. Esta ver la actriz no ha triunfado con un sofisticado look de noche. Para ir con las amigas "de verbenina" y chiringuito no hay nada mejor que un conjunto cómodo. Una sudadera de Space Flamingo, unos shorts blancos y deportivas a juego han sido las claves de un conjunto infalible en las noches de verano en el Norte.