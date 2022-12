A raíz de su comentadísima noche de amor con Alba Carrillo - de la que la modelo va revelando cada vez más detalles aunque él sigue manteniendo que no pasó nada en la casa de Marta López - no dejan de surgir informaciones sobre Jorge Pérez que no le dejan precisamente en buen lugar.

Y es que cuando todos pensábamos que era un hombre enamoradísimo de su mujer, Alicia Peña, y lo de la modelo había sido solo una fatal equivocación fruto de un 'tonteo' que se le fue de las manos, sale a la luz el interés que presuntamente habría mostrado por otras mujeres, como Bea Jarrín, alguna de las colaboradoras de los debates de 'Supervivientes' o incluso la mismísima Esther Doña, a la que se ha rumoreado que habría intentado seducir.