Alessandro Lequio se ha sentado un día más en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y, después de dejar claro hace escasamente 24 horas que no va a pronunciarse sobre la pequeña Ana Sandra -hija biológica de Aless y por tanto nieta del italiano- porque le resulta un asunto "complicado, triste y doloroso", ha roto su silencio para hacer una importante apreciación sobre la última voluntad que el joven les transmitió a él y a Ana Obregón una semana antes de su muerte el 13 de mayo de 2020. Algo que ha contado la bióloga en la reciente exclusiva en la que presentó a su nieta Anita en las páginas de la revista ¡Hola!, asegurando que el nacimiento de la pequeña fue la "última voluntad de Aless". "Él quería traer un hijo suyo al mundo, aunque él ya no estuviese. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", ha explicado, añadiendo que dicho documento existiría y es legal.