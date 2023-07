Grandes noticias. Después de 9 meses de dulce espera en los que Cristina Pedroche nos ha contado paso a paso los avances de su embarazo y de su tripita, la presentadora ha dado a luz y se ha convertido en madre de su primera hija junto a Dabiz Muñoz. La colaboradora ha contado paso a paso todo el proceso de su embarazo aunque no ha desvelado el nombre de la pequeña. "No lo diremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro", señaló la de Vallecas. Pedroche estaba entre dos nombres. Kenia y África son los dos que han sonado. Sin embargo, hay cambios de última hora. Finalmente la pareja ha comunicado que la pequeña se llamará Laia, el diminutivo de Eulàlia en Cataluña, un nombre de origen griego que significa "elocuente" o, si lo prefieren, "la bien hablada". La colaboradora de Zapeando y el chef Dabiz Muñoz han hecho público el nombre y los apellidos de la pequeña que llevará en primer lugar el apellido de su madre.