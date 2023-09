Un tanto incómodo. Así fue el momento protagonizadop or Ana Mena y Omar Montes durante el último concierto de la cantante en el WiZink. El instante, que fue grabado por numerosos espectadores, se ha hecho viral.

Ana Mena es una cantante que se hizo famosa en 2006, tras ganar el premio "Veo, veo" y protagonizar la película de "Marisol". Si bien, no tuvo un reconocimiento masivo en el mundo de la cación hasta que en 2016 irrumpió con la canción "No soy como tú crees". Solo dos años más tardes cruzó el Mediterráneo con "D' estate non vale", que fue todo un "hit" en Italia.

Desde entonces, Ana Mena es considerada una de las grandes divas del pop español y cuenta por miles a sus seguidores.

Debido a su popularidad, fue elegida por Telecinco para participar en "Idol Kids", un talent infantil en el que también formaba parte del jurado Omar Montes.

Fue ahí donde ambos trabaron relación y donde surgió una amistad que hizo que Ana Mena y el madrileño hiciesen una colaboración juntos, "con la compañía de Maffio, Solo", y que le invitase a subirse con ella al escenario en Madrid.

Ambos cantaron juntos la canción "Solos", ese gran éxito que hace dos años fue una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales.

En un momento del concierto, Omar Montes se "coló" y comenzó a cantar una parte que no era suya. Para "resolver" el problema, e intentando que nadie se diera cuenta, Ana Mena bajó la mano del micro de Omar.

Pese a que fue un movimiento bastante sutil, no pasó desapercibido para un parte del público. Por eso, el vídeo en el que se aprecia el gesto se ha hecho viral.