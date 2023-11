La exconcursante de Supervivientes Violeta Mangriñán siempre ha demostrado a través de sus redes sociales el amor que siente hacia su perra, Canela, a la que quiere como una hija más. Pero hace unos días la influencer compartió con sus seguidores que el animal tendría que someterse a una operación de urgencia tras detectar en su intestino un cuerpo extraño. Hace unas horas Canela fue intervenida, como informó su dueña a través de su perfil de Instagram. "Todavía no sabemos nada de la perra, no me despego del teléfono, qué ansiedad Dios mío", expresó Violeta Mangriñán en sus siguientes stories. Tras la espera y la desesperación de la influencer, horas después volvió a aparecer por la red social para informar de que todo había salido bien durante la operación. Explicó que el cuerpo extraño que encontraron eran "pequeños palitos de una rama con hojas y un hilo negro" y añadió: "Menos mal que la he llevado y la han operado porque se le hubiese perforado el intestino". Mangriñán expresó lo raro que le resultaba que, teniendo eso en su interior, no consiguieran detectarlo antes y el domingo la mandaran a casa diciéndole que "era una gastroenteritis y que con medicación se curaría". En la cuenta de Instagram que Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio hicieron a su perra, compartieron una imagen de Canela con un mensaje muy tranquilizador: "La operación ha ido bien, soy una perrita muy fuerte".