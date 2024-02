Marta Riesco ha tomado una drástica decisión sobre sus planes de maternidad y ha anunciado una fecha límite para congelar sus óvulos. La periodista quiere convertirse en madre en un futuro y está convencida de dar este paso. A pesar de que está viviendo ahora como una segunda adolescencia y se lo está pasando muy bien, la exreportera de "Fiesta" ya lo tiene todo planeado. "Lo de congelarme los óvulos es que no me queda otra que hacerlo ya, este año. Así que espero hacerlo antes de que acabe el año. Bueno, antes de que yo cumpla los 37, que los cumplo el 5 de abril" porque "si no ya no me dejan", ha desvelado Marta Riesco sobre el asunto. En menos de 6 meses, la periodista habrá congelado sus óvulos por lo que pueda pasar en el futuro. Aún así, como ella misma ha confesado, se lo está pasando muy bien en el terreno sentimental aunque esta semana dejaba sin palabras a sus seguidores al vestirse de novia en una de sus últimas publicaciones. "Aprovechando las oportunidades"