La presentadora ha asegurado a través de sus redes sociales que está "feliz" de poder celebrar "la vida y el amor" junto a su marido, sus hijos, sus amigos y su familia. Aunque empezó el día trabajando, algo que aseguró era uno de los "mayores regalos", la mujer de Sergio Ramos terminó el día rodeada de los suyos y soplando las velas más de una vez. En las imágenes que ha compartido la presentadora se ve como sopla el número 46 en la vela de su tarta. La edad que ha cumplido ha sido una auténtica sorpresa para muchos de sus seguidores, que así lo han asegurado en los comentarios que han compartido con ella. "Estás impresionante para los 46 años", "Te mantienes como si tuvieras 20, divina", "¿Tiene 46 años? ¿No, no? Madre mía, está genial", "No puede tener 46, parece que tiene 26", "¿Ella tiene 46? ¿Es nueve años mayor que Sergio?", han sido algunas de las preguntas que han recibido junto a algunos deseos de sus seguidores. "Tu deseo es una niña", explicaba alguno de ellos. Lo cierto es que la presentadora, madre de familia numerosa, ha contado en varias ocasiones que por el momento no se ha planteado aumentar la familia.