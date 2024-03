Preocupación por el estado de salud de Pilar Rubio: ¿Qué accidente ha sufrido la colaboradora?

Olvidados ya los rumores de crisis con Sergio Ramos que le persiguieron en las últimas semanas de 2023, Pilar Rubio ha sufrido un nuevo contratiempo. Y en esta ocasión no tiene nada que ver con su matrimonio, que marcha viento en popa como se ha encargado de dejar claro en una reciente entrevista en la revista 'Harper's Bazaar': "Mi marido es mi pilar, es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor. Pero, ¿esto que son los años cuarenta? ¿Que debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida? Yo alucino, es retrógrado y machista" ha estallado, asegurando que no va a entrar en dar explicaciones de unos rumores que son "total y rotundamente mentira".

Más tranquila una vez han cesado las especulaciones sobre su relación con el futbolista -que dura ya 12 años- Pilar ha retomado las grabaciones de la quinta temporada de 'El Desafío', donde forma parte del exigente jurado que se encargará de 'poner nota' a los retos de los nuevos fichajes, entre los que se encuentran Genoveva Casanova, Victoria Federica, Manuel Díaz 'El Cordobés' o Feliciano López.

Sin embargo, no lo ha hecho de la mejor manera, puesto que a su llegada a los estudios del programa de Antena 3 ha sorprendido al llevar el brazo izquierdo en cabestrillo. Aunque no ha revelado el motivo de su lesión, nos hemos fijado en que no lleva el brazo escayolado sino solo vendado, por lo que damos por hecho que no se trata de nada grave y que lleva el cabestrillo para no forzar dicha extremidad y recuperarse cuanto antes.

Apostando por la comodidad para una larga jornada de grabaciones, Pilar ha lucido un look de lo más versátil y perfecto para el día a día. Jeans rectos tipo mom-fit, camisa blanca, zapatillas deportivas y un abrigo confeccionado con retales de vaqueros y forrado de borreguito por dentro.

Nuevos horizontes

Al margen de cualquier polémica que la envuelva, Pilar Rubio sigue a lo suyo. Ahora, la colaboradora televisiva ha anunciado a sus seguidores el lanzamiento de una nueva línea de lencería junto a la marca Selmark y con la que pretende fomentar el "body confort".

Además, Rubio no descuida su papel como presentadora de la pequeña pantalla y hace un par de días compartía unas fotos tomadas durante la grabación de 'Discovering Canary Isands 2', programa que se emite en Rakuten TV.

Precisamente Pilar Rubio, que suele ser bastante activa en redes, no ha mostrado en ninguna de las instantáneas su vendaje en el brazo, así que por el momento parece que se trata de una dolencia bastante reciente.