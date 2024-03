Marta Peñate, colaboradora de Supervivientes, ha decidido dar un paso más y hablar sobre su ruptura con Tony Espina. Así lo ha afirmado en una publicación en las redes sociales donde cuenta que lleva año y medio en un proceso para quedarse embarazada: "Me sentí una carga". En su publicación, Marta pide "paciencia" a las mujeres que estén pasando por un proceso como el suyo. "Vais a vivir momentos duros, momentos en los que tendréis ganas de llorar de la desesperación y de los nervios". Y aprovecha este momento para contar que cuando le dijeron que no se había quedado embarazada, "se me pasó por la cabeza que lo podríamos dejar porque a él (por Tony Espina) le hace ilusión ser padre y a mí me está costando, me sentí una carga y lo hablé con él".