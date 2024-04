La hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores una gran noticia para ella: ya tiene su “propio pisito”. Algo que le hace especial ilusión y por eso ha querido posar con una gran sonrisa con las llaves en la mano e incluso firmando la escritura en la notaría. La influencer, que tiene 26 años, ha podido optar a comprarse su propia vivienda, algo de lo que ha dicho: “Aún no me creo que estas cuatro paredes vayan a ser mi nuevo hogar, el sitio donde voy a vivir muchas nuevas primeras veces, que me van a ver reír y también llorar”.