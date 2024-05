Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, se sienta esta noche en el plató de '¡De viernes!' para responder a la entrevista que el hijo de Mar Flores dio hace una semana en el mismo programa. A pesar de que el actor apenas habló de ella, sí aseguró que le había dolido cómo le echó de un piso que estaba a su nombre y cómo le 'quitó' la pulsera telemática, provocando que tuviese que volver a dormir en prisión.

Una entrevista en la que Jeimy intentará desestabilizar a Carlo y su relación con Alejandra Rubio, y de la que ya hemos podido ver un adelanto: "Yo creo que no están enamorados, por lo menos él no. Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito. Yo me reconozco en Alejandra, porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada" ha afirmado.