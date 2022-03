Han pasado de recibir casi una veintena de camiones a la semana, sólo de cerveza, a no tener ningún producto nuevo para rellenar sus estanterías. Bebalia es una distribuidora de bebidas y alimentación ubicada en el polígono de Silvota y un ejemplo de las consecuencias de la crisis del transporte en Asturias. Estos días se dedican a mover y recoger envases vacíos. "El stock se agota y aprovechamos para recoger algunas cosas pero todos los bidones y los botellines están vacíos". Desde hace quince días ningún camión se acerca a este almacén. "Muchos no reparten en Asturias y ya nos hemos quedado sin reservas de Estrella Galicia por ejemplo", explica Víctor Escalada, director comercial de la empresa. "Si las cosas siguen así vamos a tener que hacer regulaciones en la plantilla porque la situación es insostenible. No esperábamos que se fuera a alargar tanto"