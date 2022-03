Los transportistas asturianos muestran músculo en Madrid tras el acuerdo entre el Gobierno y las patronales: "Se están riendo de nosotros"

La bandera asturiana ondea en casi cada punto del Paseo de la Castellana de Madrid, donde este viernes se manifiestan los transportistas convocados por la Plataforma en defensa del Sector del Transporte. Los manifestantes, "al límite" por la subida de precio de los combustibles, rechazan el acuerdo al que llegó el Gobierno con la patronal. "Esto no nos vale, la patronal no nos representa", explica José Manuel Prado, que acudió en autobús desde Avilés, como muchos otros compañeros asturianos. "Se están riendo de nosotros", han protestado.

Hubo miles de nacidos en la región, muchos acompañados de sus familias. Los transportistas del Principado llegaron de todos los puntos de Asturias en autobuses, saliendo de madrugada, y fueron de los que más se hicieron notar en la manifestación, un espectáculo de petardos y silbatos. Todos, autónomos, asalariados e incluso algún empresario, iban con chalecos amarillos. "La Ministra nos va a recibir, algo es algo", aseguraba José Suárez, de una cooperativa de Lugones.

Los transportistas asturianos cargaban contra el Gobierno, que los llegó a tildar de "extrema derecha". "Yo lo que quiero es trabajar, no entiendo de política", decía Diego Suárez, autónomo de Oviedo, una consigna que hacían suya muchos de sus compañeros. La marcha de los transportistas comenzó a las 10 horas en la plaza de Santa Cruz, rumbo al Ministerio de Transportes por el Paseo de La Castellana.

Un paquete de medidas de 1.000 millones de euros

Gobierno y transportistas han cerrado un pacto para encontrar una solución al alza de los precios de los carburantes con un paquete de medidas de 1.000 millones de euros que incluyen bonificaciones para el combustible, ayudas directas y una ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO, así como una nueva línea de créditos.

"Hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final al paro que parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días", ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La primera respuesta ha sido la de Fenadismer, una de las patronales que se sumaron en la última semana a la huelga. "No, no hay ningún motivo para mantener los paros”, ha asegurado su presidente, Julio Villaescusa.

El Ejecutivo bonificará con 20 céntimos de euro por litro de combustible (gasóleo, gasolina, gas y 'adblue') al transporte de mercancías y viajeros hasta el 30 de junio "prorrogable según evolucionen los mercados". De esta cifra, el Estado aportará 15 céntimos por litro y las petroleras "un mínimo" de 5 céntimos por litro, según ha anunciado Sánchez. Esto supondrá, a modo de ejemplo, que un camión de diésel se podrá ahorrar 700 euros al mes.

"Hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final al paro que parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días", ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La primera respuesta ha sido la de Fenadismer, una de las patronales que se sumaron en la última semana a la huelga. "No, no hay ningún motivo para mantener los paros”, ha asegurado su presidente, Julio Villaescusa.

El Ejecutivo bonificará con 20 céntimos de euro por litro de combustible (gasóleo, gasolina, gas y 'adblue') al transporte de mercancías y viajeros hasta el 30 de junio "prorrogable según evolucionen los mercados". De esta cifra, el Estado aportará 15 céntimos por litro y las petroleras "un mínimo" de 5 céntimos por litro, según ha anunciado Sánchez. Esto supondrá, a modo de ejemplo, que un camión de diésel se podrá ahorrar 700 euros al mes.

También pondrá en marcha ayudas directas por importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancias). Ampliará el plazo de vencimiento de los créditos ICO de 8 a 10 años, ampliarán el periodo de carencia en 6 meses y crearán una nueva línea de créditos ICO con doce meses de carencia. Y duplicará el presupuesto a las ayudas al abandono a la profesión de transportista de 10 a 20 millones de euros en los presupuestos de 2022.

Estas medidas serán aprobadas el próximo martes en un real decreto ley en el Consejo de Ministros. Además, antes del 31 de julio, el Ejecutivo se compromete a presentar al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de Cadena Alimentaria.

Los convocantes mantienen los paros de transportistas pese a la propuesta del Gobierno

El presidente de la plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera, Manuel Hernández, ha considerado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno se traduce en "migajas y propinas" y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma, convocante del mismo, sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

"Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha indicado que el paro continuará mientras que no haya "soluciones reales" que den respuesta a sus problemas. "Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa", ha señalado.