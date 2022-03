Pulso por la representatividad en el sector del transporte de mercancías

La Plataforma en Defensa del Sector de Transporte, convocante del paro de los camioneros iniciado el día 14, no reconoce como representante del sector al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CTNC), que desde su creación en 1987 es el órgano consultivo y de negociación del sector del transporte con la administración.

Para poner fin al paro, la Plataforma exige que el Gobierno negocie directamente con ella y al margen de las asociaciones mayoritarias presentes en el Comité, a las que acusa de haber “engañado” desde hace años a los camioneros. El Gobierno se niega a ello porque supondría negociar fuera del cauce que está reglamentado en España y con interlocutores que no han acreditado su peso en el sector por las vías establecidas. La Plataforma, integrada por autónomos, nunca se ha postulado para entrar en el Comité Nacional aunque la asociación UITA (su representante en Asturias) sí acepta formar parte del órgano similar en la comunidad: su peso en el sector asturiano (14,73%) le otorga un puesto en el Consejo de la Movilidad del Principado.

Las asociaciones mayoritarias creen que se está usando la huelga para intentar forzar por la vía de los hechos la deslegitimación del Comité y de las asociaciones presentes en él por su mayor número de afiliados.

El Comité se renueva cada cuatro años. La última renovación fue en diciembre. Para formar parte de él se precisa aglutinar un peso de al menos el 6%, medido bien por el número de socios o bien con las autorizaciones (licencias de transporte) que se posean. La asignación de representatividad se hace con una fórmula que corrige excesos de representación de grandes grupos.

Cesintra (que aúna en Asturias empresas pequeñas y medianas, además de autónomos, y que supone el 17,5% del sector en la comunidad) tiene un miembro en el Consejo asturiano y participa en el comité nacional a través de asociación nacional Fenadismer, la segunda más importante del país (17%). Cesintra apoya la huelga en Asturias, aunque no la convocó, y Fenadismer llamó el lunes a su propio paro al margen de la Plataforma. La otra patronal asturiana, Asetra (que agrupa a las empresas de mayor tamaño, aunque el 60% de sus filiados son autónomos) es la mayoritaria en Asturias (27,9%) y rechaza el paro: tiene dos representantes en el Consejo asturiano y participa en el Comité Nacional a través de la patronal española Conetrans, que está integrada a su vez en CETM, que es la mayoritaria, con el 51% de peso en el sector. Las once patronales presentes en el Comité Nacional suman en torno al 80% del sector español. El 20% restante se lo reparten las organizaciones que no están en el CNTC.