El nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha comenzado en su discurso tras el traspaso de cartera con carolina Darias, saludando a los asistentes en todas las lenguas oficiales de España. "Me gusta España como es; diversa, plural y unida" ha dicho. Durante su alocución en el ministerio, Iceta ha señalado que "vamos a seguir un camino ya trazado sin sobresaltos, inventos ni improvisaciones" al referirse a la labor de Darías al frente del ministerio más complejo en tiempos de pandemia. Tras agradecer la asistencia de los presentes, entre ellos, Meritxell Batet, José Luis Abalos, Grande Marlasca y demás compañeros de Gobierno, Iceta se ha referido a Salvador Illa, el nuevo candidato del PSC. "No estoy de campaña. Salvador Illa nos ha enseñado a todos como se ejerce con dignidad, y eficacia una función pública en un momento extraordinariamente complejo" ha dicho el político catalán. Por último, y tras definirse como un defensor firme de la Constitución, Iceta ha dicho que "no hay fortaleza más sólida que la que surge del acuerdo y el pacto".