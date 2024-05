"Es un superperro y no lo sabíamos". La ovetense Elena Velázquez Colmenero se refiere a su mascota, "Vladi", un mestizo de cinco años, "muy buenín" y, por lo que ha demostrado "con una fortaleza, un instinto de supervivencia y unas ganas de vivir increíbles". Ni sus rescatadores, ni los veterinarios se explican cómo fue capaz de resistir una hora y media nadando, después de caer este martes desde un acantilado de 30 metros de altura al mar en Celoriu (Llanes).

Tras su milagroso rescate, el animal, ingresado en una clínica veterinaria, ha superado la severa hipotermia que padecía, ha expulsado toda el agua que había tragado, ni siquiera cojea y come con normalidad. Si nada se tuerce, pronto recibirá el alta. "El veterinario está sorprendidísimo, me dice que está evolucionando superbién", señala Elena Velázquez, que vivió tras la caída de su perro una hora y media angustiosa. "Distingo a las personas de las mascotas, pero se las quiere mucho, son parte de la familia. Además, ‘Vladi’ es muy bueno. Ya me lo han dicho en la clínica", señala la ovetense.