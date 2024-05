Habla la dueña de la mascota que cayó al mar en Llanes desde 30 metros y el bombero que la rescató: "Es un superperro, un campeón"

"Es un superperro y no lo sabíamos". La ovetense Elena Velázquez Colmenero se refiere a su mascota, "Vladi", un mestizo de cinco años, "muy buenín" y, por lo que ha demostrado "con una fortaleza, un instinto de supervivencia y unas ganas de vivir increíbles". Ni sus rescatadores, ni los veterinarios se explican cómo fue capaz de resistir una hora y media nadando, después de caer este martes desde un acantilado de 30 metros de altura al mar en Celoriu (Llanes).

Tras su milagroso rescate, el animal, ingresado en una clínica veterinaria, ha superado la severa hipotermia que padecía, ha expulsado toda el agua que había tragado, ni siquiera cojea y come con normalidad. Si nada se tuerce, pronto recibirá el alta. "El veterinario está sorprendidísimo, me dice que está evolucionando superbién", señala Elena Velázquez, que vivió tras la caída de su perro una hora y media angustiosa. "Distingo a las personas de las mascotas, pero se las quiere mucho, son parte de la familia. Además, ‘Vladi’ es muy bueno. Ya me lo han dicho en la clínica", señala la ovetense.

"Era un día gris y el pueblo estaba vacío, solo estábamos las vacas y nosotros. Era la soledad más absoluta", rememora. Ella y "Vladi" estaban caminando por la península de Borizu cuando, de repente, el perro perdió pie y cayó al mar desde el paraje que se conoce como la Olla, un impresionante corte vertical de 30 metros de alto. En un primer momento, Elena no vio al perro y temió lo peor. Lo primero que se le ocurrió fue llamar al padre de su hija. Entonces vio al animal intentando no hundirse. Cuando su interlocutor por fin la entendió, porque presa de los nervios apenas se hacía entender, le dijo que llamara a 112. Así lo hizo.

Al rato llegaron los rescatadores: cuatro bomberos, dos policías locales y dos guardias civiles. El mayor afán de Elena Velázquez es ahora saber el nombre de todos ellos. Solo sabe el del bombero que se tuvo que adentrar en el mar casi un kilómetro en un kayak para rescatar al perro, Ismael Segovia. Solo tiene palabras de agradecimiento para todos ellos: "Hicieron todo humanamente posible y más. El guardia civil que se quedó todo el tiempo conmigo, el policía local que buscó y encontró un kayak, el bombero que lo rescató… Todos. Solo sentí apoyo, respeto, sensibilidad y preocupación por sacar al perro del agua", señala la ovetense.

Pero no solo lo sacaron del agua, sino que los policías locales lo llevaron urgentemente, con las luces y las sirenas encendidas, a una clínica veterinaria, cuyo titular señaló que si hubieran tardado solo unos minutos más en llegar el animal no hubiera superado la hipotermia. "Es un milagro que esté vivo, se alinearon todos los astros para mal al principio y para bien después", resalta Elena Velázquez, a quién la espera durante el rescate se le hizo interminable: "Eterna es decir poco", porque su mascota estuvo "más de una hora y cuarto luchando, sin apoyarse en nada". Y en el agua, que estaba fría, a unos 15 grados, según el cálculo del bombero que lo rescató. ¿Qué sintió al ver a su perro de nuevo en tierra tras el rescate? "Sin ser consciente del todo, una felicidad enorme".

Ismael Segovia es el bombero que se subió a un kayak, paleó hasta el perro, que estaba siendo atacado por un grupo de gaviotas, lo izó y lo sacó a tierra firme. Tiene 58 años y lleva justo la mitad de bombero. Había practicado kayak de mar, aunque hacía cinco años que lo había dejado. Pero no se lo pensó cuando hubo que adentrarse en la mar. "La corriente había arrastrado al perro varios cientos de metros mar adentro, era imposible llegar nadando y solo no podía salir", indica.

"El verdadero héroe, el campeón es él, que luchó y luchó durante una hora y media por la vida como nunca había visto antes. Se merece el esfuerzo que hicimos", asegura Ismael Segovia. Añade que el rescate fue obra de todo el grupo, de todos los presentes. Del jefe de turno, Ángel Díaz, que buscó barcas u otras opciones para llegar hasta el animal, de sus compañeros Alberto Arias y Víctor Sánchez, de los policías locales y de los guardias civiles. "Sin el concurso de todos el rescate hubiera resultado imposible", destaca.

Víctor Sánchez y un policía local hallaron un kayak en un pueblo cercano, Niembru, que cogieron "prestado", pero no había pala. La suerte quiso que una vecina les dejara una. Al entrar en el agua, Ismael Segovia no veía al perro, así que los otros rescatadores le iban indicando desde el acantilado hacia dónde tenía que avanzar. Las gaviotas, que atacaban a "Vladi", resultaron vitales, porque pudo guiarse por ellas y llegar hasta el animal. "No me vio, miraba hacia arriba, intentando defenderse de las gaviotas y luchando. Lo cogí por el cogote. Estaba agotado el pobre, pero con la cabeza en alto. Nunca la bajó. Vi que respiraba bien, aunque estaba blando, frío, inerte e hinchado del agua que había tragado. Yo no hubiera aguantado tanto. Hora y media en un agua tan fría no lo aguanta un ser humano. Nunca vi una resistencia y una fuerza así. Es increíble", subraya el bombero.

¿Qué sintió al llegar a tierra con el perro vivo? "Alegría. Mucha emoción, sobre todo cuando ves a la dueña, que no sabía si lo llevaba vivo o muerto. Después, con el perro ya ingresado, vino a darnos las gracias", señala Ismael Segovia, que repite que todo fue obra "del equipo" y que "Vladi" es "un campeón".