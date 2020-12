La inauguración del mercadillo, mañana por la tarde, abre al público 77 puestos, no los más de cien que se pretendían debido a las medidas de seguridad del covid. La pandemia no solo ha obligado a aumentar la distancia entre cada puesto y los pasillos de entrada y salida, sino que el Ayuntamiento ha contratado una asistencia técnica específica para reforzar la seguridad. Junto a los que velarán para que no haya destrozos por la noche ni robos en los recintos, otros equipos garantizarán que se cumplan los aforos y no se produzcan aglomeraciones.