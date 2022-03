Adrián Vega: "Los que tenemos Síndrome de Down somos igual que el resto de personas"

Adrián Vega va a cumplir 25 años y le gustaría trabajar en una oficina, "se me dan muy bien los ordenadores, hago fotocopias y me veo haciendo eso en un futuro". Hoy ha explicado su día a día al alumnado del Grado de Educación Social de la Facultad Padre Ossó. "Los que tenemos Síndrome de Down somos igual que el resto de personas, yo también voy al baño igual que vosotros", explica. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down bajo el lema "Gracias por tanto". "Todavía hay muchos estigmas sobre todo a la hora de acceder al mercado laboral y sin inclusión laboral es muy complicada la inclusión social. Lo van a explicar los propios afectados pero las personas con Síndrome de Down tienen las mismas metas y las mismas aspiraciones que el resto de los jóvenes de su edad", asevera Ana Luque, gerente de Down Asturias. "A mi me gusta salir con mis amigos y hacer deporte en casa", detalla Oscar Arias. "yo trabajo en una pizzería haciendo cajas y limpiando mesas y me gusta mucho", añade. "El objetivo de esta iniciativa es acercar a los estudiantes la realidad de las entidades sociales que trabajan e intervienen con colectivos como estos y en los que muchos de nuestros alumnos tienen vocación de trabajar", argumenta José Antonio Llosa, coordinador del Grado de Educación Social de la Facultad Padre Ossó.