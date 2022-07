Juan Muñoz ha hablado alto y claro de por qué ha decidido abandonar y todo lo que ha aprendido de supervivencia en estas semanas: "Ha sido muy duro, más de lo que me imaginaba. En principio fui con mucha ilusión, con ganas de llegar a la final. Estaba muy motivado pero los días iban pasando. Me ha podido mucho el aburrimiento, no poder leer, no poder escribir, las horas muertas... El palafito ya fue una condena o por lo menos yo lo interpreté así. Ahora estoy reflexionándolo todo pero estaba en shock y ya no podía más, me veía con muy pocas fuerzas, me mareaba", ha dicho. El que fuera miembro de "Cruz y Raya" no ha vuelto al plató de "Supervivientes" tras su abandono voluntario del concurso pero ahora ha reaparecido para hablar de sus concursantes favoritos de cara a la final. "Nos piden que hagamos un vídeo", comienza aclarando en la publicación que ha compartido en sus redes sociales. La quiniela, sin embargo, no ha gustado mucho a sus seguidores: "eres un pelota", claman algunos. Y es que Juan ha evitado polemizar sobre sus encontronazos con algunos de los compañeros de concurso: "Hay que mojarse, luego no te quejes de que te ignoran y no te llaman".