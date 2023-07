Esta nueva versión de El Castillo de Takeshi es una producción totalmente nueva de Amazon Prime, rodada en las mismas localizaciones y con Takeshi Kitano como maestro de ceremonias, pero como es lógico, la versión española cuenta con personalidad propia y nuevas (y viejas) voces que recontextualizan todo lo grabado en Japón. El nuevo Castillo de Takeshi ha sido producido en España por Encofrados Encofrasa, la misma productora que La Resistencia, de ahí que Jorge Ponce, conocido por ser colaborador del programa de Broncano, sea uno de los nuevos locutores de El Castillo de Takeshi. Le acompañan Dani Rovira y Eva Soriano, pero no están solos. Fernando Costilla y Paco Bravo, los locutores de la segunda etapa de Humor amarillo en 2006, también ponen voz a dos personajes, así como el youtuber Míster Jagger. Precisamente la elección de las voces es una de las principales crítcias a un programa "histórico" tras el que siguen vigentes expresiones como "el chino Cudeiro" o la carrera de las "zamburguesas". "Buah, estaba como loco esperando Takeshi Castle a ver qué tal, a excepción de los locutores clásicos , Dani Rovira, Eva Soriano, y si , Mr Jagger me sobran, no puedo xD", lamenta un espectador el Twitter. "Dani Rovira, Jorge Ponce, Eva Soriano, no os lo perdonaré jamás", añade otro.