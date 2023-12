La polifacética Leticia Sabater ha salido en defensa de su buena amiga, Bárbara Rey, desmintiendo las recientes declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. En unas recientes declaraciones para el equipo de Europa Press, la cantante ha declarado refiriéndose a su amiga: "Es una persona muy, muy noble, pero muy noble".

Además, ha hecho hincapié y ha subrayado su afecto por la reconocida actriz,con quien ha compartido experiencias en diversos realities y proyectos laborales. Prefiriendo mantenerse al margen de polémicas, Leticia elude entrar en detalles sobre las palabras de Ángel Cristo Jr. acerca de Bárbara Rey. "A mí no me gusta meterme en cosas ajenas. Yo, a mí me gusta hablar de mi vida y de lo mío", comenta dejando claro su punto de vista más positivo.