Albert, Naomi y Luitingo se disputaban el gran premio de Gran Hermano VIP 8 en una noche de lo más emocionante en la que finalmente Naomi se hizo con el título de ganador gracias al favor del público y el apoyo de muchos de sus compañeros. "Estoy en sock no me lo iba a creer hasta que no me dieran el maletín" reconocía la ganadora tan solo unos segundos después de escuchar su nombre.