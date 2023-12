A punto de cerrarse la última edición de GH VIP, una concursante del programa ha decidido desvelar todos los rincones secretos de la casa, mostrando lugares que no se han visto hasta ahora: "Hay un pasadizo".

Se trata de Noemi. La que fuera concursante de la isla de las Tentaciones y ahora de GH VIP ha hecho uso del teléfono móvil que les deja la organización (que no tiene internet, solo permite grabar vídeos y hacer fotos) para hacer un house tour por la casa de Guadalix de la Sierra la más puro estilo youtuber.

En el vídeo, que se ha colgado en el perfil de Tik Tok de Naomi, la participante muestra diferentes estancias de la casa, algunas nunca vistas ahora ahora. Por ejemplo la depensa, que tiene una cuenta con la que se comunican con la organización. Tal y como explica la propia Naomi, "si por ejemplo necesito unas medias que no me traje, pues me las meten por ahí, las dejan en una estantería de la despensa y ya las puedo coger".

También enseñó el jardín principal donde está el confesionario y un minigimnasio. Naomi contó con el timbre del confesionario está medio escondido y parece un detalle más de la decoración. También hay otra zona a la que se accede a través de un "pasadizo" y es el jacuzzi.

Versión de lujo

"Gran Hermano VIP" representa una versión de lujo del formato original "Gran Hermano", donde un elenco de personalidades famosas comparten una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Como en la versión estándar, las cámaras capturan constantemente las actividades de los participantes, ofreciendo a los espectadores una visión única de la vida cotidiana de sus celebridades preferidas.

La esencia atractiva de "Gran Hermano VIP" reside en la oportunidad de presenciar a personajes conocidos enfrentándose a situaciones de convivencia que pueden desencadenar conflictos, amistades, romances y desavenencias. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que evalúan tanto su resistencia física como emocional, incorporando un elemento competitivo al programa.

Desde su primera emisión en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha cosechado un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado amplias conversaciones en los medios y las redes sociales. La participación de celebridades carismáticas y reconocidas, combinada con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

No obstante, el éxito no ha estado exento de controversia. El programa ha recibido críticas por la exposición intensiva de la vida privada de los concursantes y por la explotación de las emociones y conflictos entre ellos. Algunas ediciones de "Gran Hermano VIP" han sido especialmente polémicas debido a enfrentamientos y desacuerdos intensos que se han desarrollado en la casa.

Momentos inolvidables han marcado el transcurso de las ediciones de "Gran Hermano VIP", desde romances apasionados hasta acaloradas discusiones. El programa ha ofrecido una variada gama de emociones y experiencias para el público, y la participación de personalidades conocidas ha suscitado un interés adicional al mostrar un lado más auténtico y humano de las celebridades favoritas de los espectadores.