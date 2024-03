Entre los concursantes de la Playa Condena de 'Supervivientes' está claro que hay dos subgrupos muy diferenciados y solo era cuestión de tiempo que surgieran tensiones entre ellos. Es por ello por lo que hoy, durante el Oráculo de Poseidón, han saltado más que chispas entre dos de los concursantes más polémicos de la edición: Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr.

Sandra Barneda le preguntaba al hijo de Bárbara Rey qué era lo que necesitaba para tener una buena convivencia con el resto de compañeros y él respondía de manera rotunda: "Nada, si es que yo, cuando tomo una decisión, yo soy súper claro. Y con esta gente no me voy a llevar nunca". Rápidamente surgía una nueva discusión con Carmen, a quien le decía "aquí has venido a ser un lastre" de manera acusativa. Entrando a la bronca, se defendía diciendo que "yo soy un lastre bueno para este equipo. Tú eres un lastre malísimo para este equipo, esa es la diferencia".